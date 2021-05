Conmemoran en Madero el Día del Trabajo

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Márquez / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Trabajadores no ven un proyecto claro de desarrollo ni a corto ni a largo plazo que les garantice, con su salario, puedan llevar económicamente una vida digna con sus familias

En la conmemoración del 135 aniversario de la gesta heroica de los mártires de Chicago, Cananea y Río Blanco, la clase obrera no ve un proyecto claro de desarrollo ni a corto ni a largo plazo que les garantice con su salario puedan llevar económicamente una vida digna con sus familias.

Con muy poco que celebrar la clase obrera de ciudad Madero realizó como cada año una emotiva ceremonia en el monumento a los trabajadores ubicado en la plaza de la colonia Galeana en la urbe petrolera.

Los liderazgos obreros que ahí se reunieron coinciden que hoy en día del trabajador vive una realidad muy triste, comprenden que no haya una política real de desarrollo integral, ni una política que cubra las necesidades principales de los trabajadores.

Al hacer uso de la palabra,

Carlos Alejandro Campos Castillo, secretario general de la Federación Local de Trabajadores de ciudad Madero, recordó a todos los liderazgos que cayeron víctimas del Covid-19 como lo fue Efraín Córdoba Rodríguez, dirigente de los ferrocarrileros, mejor conocido por todos como «La Bomba».

NECESARIOS LOS EMPLEOS

Los trabajadores hacen un llamado a todos los gobiernos para que se den cuenta que la clase obrera está mal pagada, que los salarios no alcanzan, que los medicamentos son escasos y muchas instalaciones de salud son obsoletas, que ahí es quienes se juega en la vida los que laboran y quienes reciben la atención médica.

La clase obrera de Ciudad Madero está urgida de nuevas inversiones que se traduzcan en fuente de empleo, con buen salario, basta de pleitos políticos que sólo conllevan a que el trabajador esté cada día peor.