Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Carlos Rivera es el protagonista de una polémica luego de que se viralizara el video de una seguidora, quien asegura que el intérprete fue grosero en una ocasión que tuvo la oportunidad de conocerlo durante las grabaciones del programa «¿Quién es la Máscara?».

Eva Ramírez, es la joven que aseguró que tuvo la oportunidad de conocer a la estrella en el programa, en donde acudió con sus compañeros de escuela como público invitado.

Carlos Rivera y el mal rato

«Hace un tiempo, una amiga me etiquetó en un video en el que una señora explicaba su experiencia con un famoso que la había decepcionado mucho y yo viví algo parecido con este sujeto de aquí (se refiere a Carlos Rivera), que yo no voy a decir que no está guapo, que no canta bien. La verdad es que sí, y es mi paisano pero resulta que aproximadamente hace dos años por parte de la escuela nos llevaron a la grabación de ¿Quién es la Máscara?’ Era la primera temporada y era la grabación del primer episodio y dentro del panel de investigadores estaban Yuri, Consuelo Duval, Adrián Uribe, Carlos Rivera y Omar Chaparro que conducía», contó la joven.

«Llegó el día, estábamos super emocionados, llegamos a Televisa y son toda una serie de protocolos, que te quitan el teléfono, que no puedes tomar fotos ni nada porque era un programa nuevo, y aún ni lo habían anunciado», siguió.

La tiktoker explicó que Omar Chaparro se portó muy amable y que incluso le pidió a Carlos Rivera que cantara para los jóvenes. Sin embargo, éste se negó en más de una ocasión:

«Ya que por fin estábamos adentro, Omar Chaparro presentó a los investigadores y fueron entrando uno por uno y después, para convivir con el público preguntó de dónde éramos, pero desde que entraron, todos entraron con una actitud bien chida, pero él (Carlos) llegó un poco fresa y cuando Omar preguntó de dónde éramos gritamos bien emocionados que de Tlaxcala porque creímos que él se iba a emocionar también. Omar hizo un comentario a él, diciéndole, ‘aquí están tus paisanos. Cántales algo’, como para amenizar el ambiente», contó Eva.

Finalmente, según contó la ex fan de Carlos Rivera, el interprete se mostró a disgusto por la insistencia de que cantara, así que dijo que ni las mañanitas entonaría:

«Él nos dijo: ‘a esta hora ni Las Mañanitas, eh’ y no cantó absolutamente nada y de ahí no volvió a hablar para nada con nosotros», recordó. «Yuri para aligerar el ambiente dijo que ella cantaba y empezó a cantar para nosotros, todo muy cool. Adrián Uribe y Consuelo Duval también cada vez que podían hacían bromas con nosotros».

Por lo anterior, la publicación comenzó a recibir múlriples comentarios enfocados a la importancia de no alabar a los famosos. Incluso, la misma Eva Ramírez aseguró que desde ese momento perdió el encanto por Carlos Rivera:

«Básicamente desde ahí ya no me agrada. Reconozco que es talentoso y guapo pero para mí le quitó todo el encanto que yo le veía», dijo.

Con información de: mty.telediario.mx