Habrá 50 millones de vacunados a finales de junio: AMLO

Con la llegada de más vacunas importadas y el envasado en México de sustancias activas traídas de otros países, se espera llegar a un total de 50 millones de personas vacunadas para junio, adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta el corte del jueves por la noche se habían aplicado 17.35 millones de dosis, lo que implica que en mayo y junio deberán aplicarse más de 32 millones de dosis para lograr la meta planteada por el presidente.

«Yo estoy seguro de que, a mediados de año, a finales de junio, principios de julio vamos a tener ya vacunados a 50 millones de mexicanos. Así como dije que íbamos a terminar este mes de abril íbamos a terminar de vacunar con una dosis (a adultos mayores) y así lo cumplimos, estoy haciendo mis proyecciones hacia adelante», destacó el presidente en su rueda de prensa matutina.

En este esfuerzo, puntualizó, están contempladas las dosis de vacunas importadas de diversos países, y el envasado de vacunas que se realiza en México de las vacunas AstraZeneca y CanSino.

Además, el presidente adelantó que se podría solicitar a Estados Unidos un apoyo de cinco millones de dosis en calidad de «préstamo», como ya se hizo hace meses con dos millones de dosis.

«Entonces, en tanto terminamos de producir, porque ya una vez que empiece esta planta a producir ya no va a parar, ya vamos a tener vacunas suficientes, como no ha parado la de Cansino. Hoy, por ejemplo, sale de Cansino, ya de la planta de México, un lote de cerca de 500 mil y esa vacuna Cansino es una sola dosis, no son dos, esa es la vacuna que estamos utilizando para proteger a los maestros», explicó López Obrador.

Esta mañana, en la rueda de prensa matutina, en un enlace desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, anunció el arribo de 374 mil 400 dosis de vacunas procedentes de Bélgica, y de 563 mil 940 desde Estados Unidos, ambos cargamentos de Pfizer.

Puntualizó que la tarde de este viernes de la planta de Birmex, se liberarán 705 mil 790 vacunas, para más de 25 millones de dosis que han arribado o se han envasado en México.

«Por lo que, al día de hoy, de acuerdo al informe que Birmex nos da de vacunas que se recibirán en la tarde, son 25 millones 627 mil 515 vacunas», sentenció Ramírez.