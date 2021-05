Inter de Milán condena el fracaso de Cristiano Ronaldo y la Juventus en la Serie A

El Inter de Milán podría coronarse campeón de la Serie A de Italia después de once años de no hacerlo, pues este sábado han derrotado de visitante al Crotone

El Inter de Milán podría coronarse campeón de la Serie A de Italia después de once años de no hacerlo, pues este sábado han derrotado de visitante al Crotone con un marcador de 0-2, llegando a 82 unidades a falta de 4 partidos por jugarse, y ahora solo esperarán a que el Atalanta no sume puntos en su partido de mañana contra el Sassuolo.

Todo indica a que solo es cuestión de tiempo para que el Inter se corone en Italia, pero lo que ya es un hecho es que la hegemonía de la Juventus de Turín con nueve scudettos de manera consecutiva ha llegado a su fin, aún con la presencia de Cristiano Ronaldo.

La Juventus quedó fuera de toda posibilidad en esta temporada, una de las peores de la Vecchia Signora, pues además terminaron eliminados en Cuartos de Final en la UEFA Champions League.

A la Serie A le restan partidos para concluir la fecha 34, y con 4 jornadas más por jugar, el Inter necesitaría sumar 2 puntos de los 12 que le restan por disputar, para declararse campeón de manera oficial.

Este sería el título número 17 del equipo de la serpiente, reafirmándose en el segundo lugar de los equipos con más títulos en Italia, aún muy lejos de los 34 de la Juventus, pero ya con 2 arriba del clásico rival, el AC Milan, los 3 clubes más exitosos en la Primera División de Italia.

