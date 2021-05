Nellyta, conocerás el mar

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nelly Ramírez

«Que la niña que fuiste ayer se sienta orgullosa de la mujer que eres hoy».

¡Qué frase tan bonita!

Si hoy pudiera viajar al pasado y visitar a Nellyta de ocho años creo que nos caeríamos muy bien.

A Nellyta de ocho años le gustaban muchas cosas que a Nelly de 42 le siguen gustando.

A Nellyta de ocho años le vuela la cabeza pensar en viajar al otro lado del mundo como en el «Cantinflas Show: subirse a un avión, tener una bicicleta. Imagina que Estados Unidos es el mejor país; también Nellyta quiere apresurarse a crecer para usar tacones y trabajar como la Barbie ejecutiva en una oficina importante.

Nellyta de ocho años imagina que las computadoras serán mágicas, les preguntarás lo que sea y ellas te darán las respuestas. A Nellyta de ocho años le encanta la idea de algún día acampar bajo las estrellas y la idea descabellada de comer el postre antes de la comida o incluso, solo comer el postre.

Le encanta jugar a la casita y con algunas cajas y sábanas; imagina una recámara con alfombra, una salita con flores y un auto, sí, fantasea con manejar y tener un auto.

Nellyta de ochi años hasta ha pensado en que cuando sea grande va a tener dos hijos: Alejandro y Florencia.

Nellyta de 8 años no conoce el mar.

Si hoy pudiera estar frente a Nellyta le diría que todo lo que alguna vez imaginó pudo hacerse realidad. Le diría que en el futuro viajó al otro lado del Atlántico, no una, sino dos veces; que conoce Estados Unidos y hasta habla un poquito de inglés pero que no es un país tan fantástico, bueno eso no se lo diría.

Le diría que ha viajado tanto en avión que hoy lo ve normal y puedo imaginar su carita de desconcierto (¡viajar en avión es extraordinario!).

Me escucharía decirle que lo de la Barbie ejecutiva se hizo realidad, que tendrá decenas de pares de zapatos de tacón, ropa muy linda y una oficina con vista maravillosa, además de una computadora, y seguro cuando le platicara sobre Google estaría tan emocionada que brincaría de gusto.

Le diría que la bicicleta se tardó un poco, llegó a los 26 años, pero que incluso el auto también se hizo realidad… ¡y es totalmente suyo!

Le diría que no solo acampará bajo las estrellas, sino que podrá fotografiarlas porque se convirtió en fotógrafa, eso seguro no lo esperaba.

Así como tampoco me creerá si le digo que podrá desayunar una bolsa de papas con una coca, o solo comer pastel.

Y lo de la salita con flores también existe… ¡le diría que se compró una casa!

Nellyta de ocho años, conocerás el mar y no solo eso, verás ballenas, tiburones, delfines y unos atardeceres que te robaran el aliento.

Nellyta de ocho años, ¡feliz día del niño, gracias por tus sueños que hoy son mi realidad!