Un joven empresario de Seattle en 2015 tomó la decisión de subir a 70 mil dólares al año el salario mínimo de sus empleados (1,417,876 pesos actualmente). En su momento, no pocos vaticinaron su fracaso. Seis años después, su empresa ha crecido notablemente. Esta es su historia.

Como CEO de Gravity Payements, Dan Price ganaba un millón de dólares al año (20,255,370 pesos aproximadamente) una empresa tecnológica de Seattle, en la costa este de los Estados Unidos. En el ambiente de las start-ups, la suerte puede ser vertiginosa: una empresa que brilla una temporada puede quebrar al año siguiente.

Más que un gran salario, en no pocas ocasiones lo que las start-ups ofrecen es experiencia y redes de contactos; es común que un empleado salte de trabajo en trabajo constantemente. Y aunque la tecnología es una industria próspera, en ocasiones aun un sueldo competitivo es inadecuado para vivir cómodamente en ciudades costosas como San Francisco.

El joven empresario e notó que la iniquidad al interior de su empresa había llegado a un punto en que él era el único beneficiado ante el crecimiento de su negocio. Incluso algunos empleados debían conseguir un segundo empleo.

Price señaló en un texto donde resume la experiencia de su empresa que como director ejecutivo, ganaba treinta veces lo que ganaba su empleado con el salario más bajo antes de cambiar su estructura salarial. […] Algunos de sus empleados tenían varios trabajos solo para llegar a fin de mes; mientras tanto, sus bolsillos estaban engordando.

Por lo que tomó una decisión que sería tremendamente criticada por medios de comunicación y empresarios: decidió recortar su salario de un millón de dólares a solo 70 mil dólares anuales. Con todo ese dinero, fijó el salario mínimo de sus empleados en 70 mil dólares anuales.

Algunos vaticinaron su quiebra. Algunos canales de televisión lo calificaron como socialista. El famoso locutor conservador Rush Limbaugh incluso dijo que el caso de Gravity Payments sería estudiado en las escuelas de negocios como un ejemplo de cómo no administrar un negocio.

Pero seis años después del escándalo que creó Dan Price cambiando la forma en que se tasaban los salarios en su empresa, los resultados le han dado la razón.

Explicó que en estos seis años transcurridos desde que tomó esa decisión, ha triplicado sus ingresos, la plantilla ha aumentado en un 70% y reciben cientos de solicitudes por cada puesto de trabajo. Atrae a candidatos de primer nivel que pueden concentrarse en su trabajo sin el estrés que conlleva tratar de vivir de salarios de pobreza.

Gravity Payments creció de forma desaforada y ni siquiera el descalabro económico que representó el Covid-19 pudo obligarlos a cerrar. Además, no solo la empresa creció; según Price, la calidad de vida de los empleados se amplió notablemente.

Dijo que: “La cantidad de bebés que nacieron de los miembros de nuestro personal aumentó año tras año, y ahora es diez veces mayor que antes de que entrara la póliza, porque ahora tienen el dinero para mantener a una familia. La propiedad de una vivienda por primera vez se ha disparado y la mayoría de los empleados pudieron pagar parte de su deuda”.

Gravity Payments, según el sitio Greek Wire, pasó momentos duros durante el inicio de la pandemia. Y en su momento los empleados, como en muchas otras empresas, tuvieron que aceptar un recorte salarial temporal del 50%. Pero la empresa salió adelante.

“Siempre invierte en la gente”. En esa frase Price ha resumido la filosofía de una empresa que con los años se ha convertido en un ejemplo a seguir.

6 years ago today I raised my company's min wage to $70k. Fox News called me a socialist whose employees would be on bread lines.

Since then our revenue tripled, we're a Harvard Business School case study & our employees had a 10x boom in homes bought.

Always invest in people. pic.twitter.com/o7Ca7I4b7e

— Dan Price (@DanPriceSeattle) April 13, 2021