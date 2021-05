Lewis Hamilton gana GP de Portugal; “Checo” Pérez llega cuarto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este domingo Lewis Hamilton (Mercedes) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno tras ganar el Gran Premio (GP) de Portugal, carrera en la que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en cuarto lugar.

Ganó la carrera por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) -que lo secunda en el campeonato, a ocho puntos de los 69 con los que comanda el inglés- y de su compañero finlandés Valtteri Bottas, que salió desde la ‘pole’ y acabó tercero en la pista del Algarve, en la que marcó la vuelta rápida -en el último de los 66 giros-, justo después de que se la anularan a la joven estrella neerlandesa.

Sergio Pérez (Red Bull) fue cuarto este domingo, por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó sexto.

El compañero de Alonso en Alpine, el francés Esteban Ocon, fue séptimo, justo por delante del doble campeón mundial asturiano, que salió decimotercero y, tras completar una gran carrera, acabó octavo.

En noveno concluyó el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) en el GP de Portugal, un puesto por delante del francés Pierre Gasly (Alpha Tauri), que sumó un punto que le arrebató justo al final a Sainz, que había salido quinto y acabó undécimo.

El próximo Gran Premio, el de España, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Montmeló (Barcelona).

