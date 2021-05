Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En un evento realizado en Parque de La Reina de Acapulco, Félix Salgado Macedonio advirtió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que iría contra ellos en su calidad de diputado.

Apuntó que el INE y el TEPJF habían violentaron sus derechos “humano, político y electoral” al cancelar su candidatura a gobernador de Guerrero.

“A ellos se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras”, refirió.