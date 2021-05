Diputados de MC seremos contrapeso en el Congreso: Elva Valles

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Al llegar al Congreso del Estado, el trabajo que se tiene que atender son los intereses del pueblo y plasmarlos en temas legislativos que resuelvan las problemáticas sociales, sostuvo Elva Valles, candidata a la diputación local del distrito XIV.

El Congreso de Tamaulipas requiere de un verdadero contrapeso que alce la voz de los ciudadanos y que los traduzca en asuntos legislativos para dar solución integral a las problemáticas que aquejan a la población; crisis del agua, desempleo y desarrollo económico.

“Busco llegar al Congreso porque quiero ser un parteaguas, un contrapeso. No podemos seguir trabajando sin contrapesos por el bien de la democracia y de los ciudadanos, tenemos que trabajar para la ciudadanía, estar pendientes de lo que les aqueja, qué podemos conciliar y promover con el Ejecutivo, no nada más lo que están haciendo ahorita los diputados, los diputados estamos para servir al pueblo y no para los intereses del Ejecutivo”.

Subrayó que es importante que los ciudadanos salgan a votar este 6 de junio, para lograr juntos una Nueva Victoria.