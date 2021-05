Desenmascaran falso romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Hace unos días, en “Las Estrellas Bailan en HOY” vimos a Lourdes Munguía y Brandon Castañeda, ex integrante de los “Wapayasos” darse un beso como parte de su rutina de baile.

Llamó mucho la atención las declaraciones del joven, quien aseguró que la actriz es un “mujerón” y que sin duda alguna se casaría con ella, por lo que se especuló sobre el posible inicio de un romance entre ambos.

Gabriel Cuevas quien desenmascara el falso romance entre Lourdes Munguía y Brandon Castañeda, ex integrante de los Wapayasos, pues en el espacio de Fórmula Espectacular del día de ayer, lunes 3 de mayo, aseguró que el joven en realidad tiene una relación abierta con su roomie.

“Ayer yo quedé en shock al ver un video donde la señora Lourdes Munguía se besa con Brandon, ex novio de la Bebeshita (…) pues resulta que tienen una relación de noviazgo. A mi no me gusta destruir las parejas, te lo juro que no pero voy a desenmascarar a este muchacho en este espacio porque él ha estado saliendo con mi roomie y me consta que él ha ido al departamento, es muy lindo y están como en un plan de dormir juntos, de pasarlo bien, de muy abiertos, muy europeos”, reveló Cuevas.

Incluso, el periodista de espectáculos, también corroboró con sus fuentes en HOY para saber si el romance de la pareja es mera publicidad o es real:

“Cuando vi la foto pensé que era una broma, y ya sabes que tengo una fuente que me cuenta todo lo que pasa en el concurso de baile que tienen en HOY y me contó que es publicidad”.

Por su parte, Flor Rubio consideró que como son pareja de televisión, tal vez busquen hacer publicidad de que son pareja en la vida real.

Con información de: televisa.com