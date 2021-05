Eliminó sus senos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

LOS ÁNGELES, California, mayo 3 (Agencias)

La actriz Ellen Page, quien dio a conocer hace unos meses que se identifica como hombre trans y por ello prefiere ser llamado Elliot Page, se sometió a una operación para quitarse los senos.

Page tuvo una entrevista con Oprah Winfrey en donde habló sobre cómo se siente luego de someterse a dicha operación, misma que es un paso más a sentirse de la forma en la que se identifica.

“Quiero que la gente sepa que no sólo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y que es el caso de mucha gente”, dijo el actor quien también habló sobre lo importante que cree que es apoyar la atención médica para las personas transgénero.

Durante la entrevista, Elliot lloró cuando Winfrey le preguntó qué es lo que le había dado más alegría. La respuesta de quien protagonizó “Juno” fue simple: “las cosas pequeñas, como usar una camiseta, usar una toalla a la altura de la cintura al salir de la ducha, sentirme cómodo en mi cuerpo”.

Más adelante, Page exhortó a las autoridades a apoyar la asistencia médica para las personas transgénero y permitirles acceso a los deportes. Esto debido a que algunos legisladores buscan prohibir que jóvenes transgénero lo practiquen.

Finalmente señaló que la cirugía le ha dado energías renovadas “porque es una experiencia tan liberadora”, y agregó: “Esto es increíblemente nuevo. Siento que no había podido ser yo mismo desde que tenía diez años”.