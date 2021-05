EU envía pésame a familias de víctimas de colapso del Metro

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El Gobierno de Estados Unidos externó su más sentido pésame a los familiares de las personas que murieron en la Ciudad de México por el colapso en la Línea 12 del Metro.

La vicepresidenta Kamala Harris envió el pésame a nombre del Gobierno de Joe Biden.

En redes sociales deseó la pronta y completa recuperación de los heridos.

“Anoche, un paso elevado de un Metro colapsó en la Ciudad de México. Estados Unidos ofrece nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de los perdidos, y deseamos una pronta y completa recuperación a los heridos”, escribió Kalama Harris.

Last night, a rail overpass collapsed in Mexico City. The United States offers our deepest condolences to the families and loved ones of those lost, and we wish a full and speedy recovery to those who are injured.

— Vice President Kamala Harris (@VP) May 4, 2021