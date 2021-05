Recuento de accidentes de metro más lamentables en el mundo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de la tragedia ocurrida la noche del lunes en el metro de la Ciudad de México, haremos un recuento de otros accidentes internacionales que pasaron a la historia por la gravedad de la situación.

ESPAÑA: SANTIAGO DE COMPOSTELA

En el año 2013 la tragedia invadió las vías férreas españolas. Los titulares internacionales informaron que un tren de alta velocidad se había descarrilado cerca de Santiago de Compostela, España, dejando 79 personas muertas y cientos de personas heridas. El accidente se calificó como el peor en 40 años.

LONDRES: EXPLOSIÓN EN EL METRO

Eran las 08:30 de la mañana cuando una fuerte explosión en el metro de Londres encendió las luces rojas. La estación de Parsons Green, en el suroeste de la ciudad, fue evacuada de forma inmediata tras la explosión en un convoy que posteriormente fue calificado como acto terrorista. El acto dejó 29 personas lesionadas.

ROMA: ESCALERA MECÁNICA METRO

En el 2018, la noche del 28 de octubre se recordaría no por el partido entre la Champions contra el AS Roma, sino por accidente en las escaleras mecánicas del metro de Roma. Los aficionados del futbol venían celebrando el triunfo de su equipo cuando las escaleras eléctricas no aguantaron el peso y se vinieron abajo. Hubo 30 heridos y a una persona se le tuvo que amputar el pie de emergencia.

AMSTERDAM: CHOQUE FRONTAL DE TRENES

Un tren rápido y un tren regional chocaron de frente en 2012, cerca de la estación Amsterdam-Sloterdijk. El accidente se debió a fallas mecánicas dejando 56 pasajeros gravemente heridos, 80 con heridas leves y se piensa que al menos dos muertos. El incidente ilustró las portadas de medios internacionales.

