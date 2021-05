Gerardo Peña y reynosenses fortalecen confianza rumbo a la diputación federal

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A un mes de campaña, el aspirante a la diputación federal Gerardo Peña resaltó que se mantiene la alegría e ímpetu con el que se arrancó de la mano de las familias reynosenses, “He estado cerca de ti, de mi gente, de organizaciones de la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, núcleos religiosos, cámaras empresariales”.

Destacó que a más de un año de caminar intensamente la ciudad de Reynosa, se ha logrado mantener la química con la gente, a quienes ha resuelto, en su mayoría, las solicitudes que le han plateado, desde limpieza de predios, alumbrado, lo relativo al sector salud, entre muchas más, lo que les da certeza de que así seguirá respondiendo desde el Congreso de la Unión.

“Sigo escuchando a las y los reynosenses y les he resulto a través de iniciativas y leyes, y así lo seguiré haciendo como diputado federal si me otorgan esa confianza que me han reiterado en estas semanas de campaña”, señaló.

Mencionó que hay tres acciones que han descrito su andar en el ejercicio público, “En este caso en mi desempeño, creo que ha estado claro que soy persona cercana, una persona que escucha, una persona que cumple los compromisos y una persona que trabaja, por eso sé que podré responder a las necesidades que tiene Reynosa y Tamaulipas”, precisó.

Peña Flores manifestó que “Sostengo que yo voy al Congreso de la Unión a luchar, a gestionar, si es necesario a pelear por los intereses de nuestro estado, queremos que le vaya bien a México sí, queremos que le vaya bien a otras entidades de la república sí, pero sí solo sí siempre este primero atendido el interés de Reynosa y el interés de Tamaulipas”.