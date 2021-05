Mala calidad del agua afecta a todos: Cecotur

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tamps.- La mala calidad del agua afectará desde los agricultores hasta las industrias y a la misma población en general, debido a la salinidad que presenta y que repercutirá en el bolsillo de la ciudadanía, señaló el presidente del Consejo Empresarial, Comercial y Turístico, Ramón Gómez Narváez.

Expresó que es la factura que vamos a pagar los ciudadanos y que no debería de corresponder a la sociedad, sin embargo debido a que hace varios años quedó en el olvido este dique, en el cual las autoridades no quisieron aplicar los recursos necesarios para evitar esta situación.

Mencionó que la ruptura aunado a la falta de lluvias agudizará esta problemática y será en perjuicio de todos los sectores de la sociedad.

“Ahora por gravedad nos está entrando agua de mar que es salada, que no es apta para el consumo de nadie, no es apta para regar sembradíos, no es apta para ciertas especies de peces, entonces los efectos negativos van más allá de que nos salga agua salada en el grifo o en la regadera”, expresó.

Mencionó que además de las afectaciones a estos sectores, la población ha empezado a resentir la mala calidad del agua que llega a los hogares del sur de Tamaulipas a través del órgano regulador del agua.

“La ciudadanía ha reportado algunas afectaciones en la piel, y hay personas con esa necesidad están haciendo un gasto muy grande en comprar agua de botellón para bañarse y cuando menos para retirarse la sal del cuerpo el agua que nos llega por comapa”, detalló.

Gómez Narváez, mencionó que esta cadena de afectaciones seguirá en tanto no se le dé una solución definitiva a esta problemática por parte de los tres órdenes de gobierno.

“Las plantas que procesan y purifican el agua para venderla ya sea en garrafón, a granel, sus equipos también van a presentar daños, van a necesitar equipos alternos para retirar la sal porque ahorita potabilizadoras que de osmosis inversas porque no van a vender agua de botellón salada”, citó.

Finalmente el líder de los comerciantes mencionó que por el momento la única esperanza es la llegada de las lluvias a la zona, con el que podría aumentar el nivel de las lagunas y con ello disminuir la llegada de agua salada a los hogares.