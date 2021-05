Piden a productores fumigar parcelas para evitar mermas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Martínez/Contacto

Matamoros, Tam.- Ante la presencia de plaga en los cultivos sembrados en la zona norte de la región, se hizo el llamado a los productores para que apliquen los químicos correspondientes y eviten con ello merma en la producción.

Leonel Soto Pérez, director de la Asociación Agrícola de Matamoros, al respecto informó que actualmente no hay daños, sin embargo, hay presencia de gusanos y “adultos” conocidos también como “palomitas de la gallina ciega”, esto en el sorgo y en el maíz respectivamente, de manera que desde ahora deben monitorear los predios.

“Es importante que los productores, como recomendación estén atentos a sus cultivos porque hay que controlar la plaga, pero lo importante es monitorear los predios, para verificar si aplica a o no el químico”, dijo.

Mencionó que en los sorgos jóvenes hay plaga en el cogollo, con el gusano que le llaman “cogollero” y en las plantas que ya florearon que presentan grano, hay gusano en la panoja y la chinche café.

“Hay que estar al pendiente de los cultivos para el fin de estar decidiendo si se aplica o no el plaguicida, porque no en todos los casos les puede aplicar, pensando que no todo en los casos es grave”, reiteró al insistir que está próxima la etapa de la cosecha en los predios que fueron resembrados y que hay protegerlos desde ahora.

En ese sentido advirtió el entrevistado, de que están atentos a las condiciones del clima, que actualmente también son determinantes para la aplicación de plaguicidas.