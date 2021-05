Fans de ‘Star Wars’ unen fuerzas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

El pasado cuatro de mayo, fecha en que se celebra el Día de Star Wars, un grupo de fans de esta franquicia decidió salir a festejar a lo grande por lo que se reunieron en la Laguna del Carpintero para unirse a la fuerza.

Cientos de fanáticos de la saga de Tampico, y algunas otras partes de Tamaulipas, se unieron a los desfiles y celebraciones por el cuatro de mayo, aunque el año pasado muchos no se realizaron por la pandemia.

Este año el grupo de cosplayers de Tampico se organizó con los seguidores de sus redes sociales para realizar un pequeño desfile con la temática “May the force be with You” en la Laguna del Carpintero.

Se trata del colectivo “Star Wars Tamaulipas” quienes año con año buscan celebrar este día, pero siempre de manera altruista. En esta ocasión se unieron para reunir tapas de plástico para donarlas a un niño que lucha contra alguna enfermedad.

La reunión fue a las 18:00 horas y la donación se hizo a causa de un pequeño llamado Max quien necesita ayuda para su tratamiento médico. Es así como el gusto por una saga de ciencia ficción se mezcla con las ganas de hacer un acto en beneficio de quien lo necesite.