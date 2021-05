Santiago Nieto, titular de la UIF da positivo a Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó en sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 y no presenta síntomas graves.

Nieto confirmó que se encuentra estable y trabajando desde casa: “Sin mayor síntoma”.

En su cuenta de Twitter, el titular de la UIF detalló que resultó positivo tras una prueba a la que se somete de manera habitual como parte de monitoreo.

Además, indicó que informó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se mantiene al pendiente de sus labores en aislamiento.

“Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_”, se lee en el tweet emitido por Santiago Nieto.

Como parte de los protocolos de monitoreo y prevención, informo que he dado positivo a una prueba de COVID-19. Me encuentro asintomático y de forma responsable me mantendré en aislamiento. Estaré al pendiente de las tareas de la #UIF. He informado al Presidente @Lopezobrador_ — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 6, 2021

Con información de: milenio.com