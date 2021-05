“Al carajo” el estilo de irse a tomarse fotos con las víctimas: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no es su estilo” ir a visitar a los afectados del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, pero está pendiente de las investigaciones

Aclaró que hay que mandar “al carajo” el estilo de irse a tomar fotos con los afectados por las tragedias.

“Ese no es mi estilo. Tiene que ver con lo espectacular y lo que hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho”, dijo.

“Esto no es de irse a tomar fotos, eso ya al carajo con ese estilo demagógico, hipócrita, tiene que ver con el conservadurismo”, aseveró.