Hombres atacan restaurante arrojando decenas de cucarachas

A través de redes sociales le dieron a vuelta al mundo las imágenes de un ataque inusual que sufrió un restaurante en Taipéi, China, y que hombres sin escrúpulos lanzaron más de mil cucarachas al interior del establecimiento.

Cámara de seguridad captaron el momento en el que dos sujetos desconocidos ingresaron corriendo al restaurante G House Taipei con una caja y acto seguido la lanzaron con todo y los insectos.

Las cucarachas comenzaron a esparcirse por todo el suelo del establecimiento ante la mirada atónita del personal que poco pudo hacer para frenar a los insectos.

En el lugar se encontraban 700 policías celebrando una cena, sin embargo, al perecen no alcanzaron a percatarse de lo sucedido, ni tampoco habrían sido el blanco del ataque.

Si bien en el video de seguridad, no se alcanza a ver en detalle la invasión de invertebrados, sí se aprecia cómo la marea negra se esparce por todo el suelo del restaurante.

Móvil del peculiar ataque

De acuerdo con el portal Focus Taiwan, las primeras versiones de las autoridades apuntaban a que se podía tratar de una broma, o bien, un mensaje para los policías que celebraban en el lugar, no obstante, el motivo del ataque va más allá de estas versiones y al parecer se trataría en realidad de un ajuste de cuentas entre Bamboo Union, una red de crimen organizado y el dueño del negocio, quien al parecer le debe dinero a los delincuentes.

Roach attack — police are investigating two men who reportedly released over 1000 cockroaches in a restaurant where the police chiefs of Taipei and New Taipei cities were attending a dinner party last night.

(video source: Taipei police department) pic.twitter.com/r2yMtf4JJD

— Amber Wang (@ambermywang) May 4, 2021