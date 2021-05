No al retiro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (Notimex)

Ricardo Ferretti tiene definido su futuro en Tigres, al que dejara al finalizar el Guard1anes 2021, también tiene claro que no se retirará y seguirá dirigiendo la próxima temporada, asegurando que tiene ofertas en el extranjero y no en la Liga MX como se menciona, donde trasciende que Chivas ya hizo un acercamiento.

Tuca en primera instancia tenía pensado retirarse en 2021 cuando terminara su contrato, pero asegura que ya lo tomó hace un año cuando inició la pandemia de Covid-19, ya que el plantel trabajó vía Zoom durante dos meses.

“Mi retiro ya lo tomé cuando estaba la pandemia en su mero mole, pasé 66 días sin trabajar y ahí me di cuenta de lo que es un retiro, y el hecho de trabajar 30 años no veo tanta preocupación. Es una cosa normal, hoy en día las personas cuanto más experiencia y vivencias tiene es de las personas más productivas y yo me siento todavía con capacidad de ser productivo”, comentó.

“Todo eso son invenciones de ustedes, a mí no me ha llamado nadie, y saben perfectamente como soy. Me gusta primero cumplir, lo que a mí me ha llegado no tiene nada que ver con México, todos son del exterior. Aquí en México nada”, añadió.

También trasciende que el Bigotón podría agarrar una oferta de la MLS, misma que no descarta por el crecimiento que ha tenido en el último año.

“No lo sé. Si llega alguna cosa lo tomaré en cuenta, el futbol de Estados Unidos ha progresado enormemente, en este momento los equipos mexicanos han demostrado supremacía, ahí está Monterrey, Cruz Azul, América y un equipo de allá, pero definitivamente ya no es como antes. Nosotros llegamos a la final contra uno norteamericano el cual eliminó equipos excelente de México, pienso que si llegara alguna invitación, algún interés, pues terminando mi compromiso con Tigres a lo mejor podría tomarlo en cuenta”, comentó.

Pero Ferretti no tomará cualquier propuesta, sea de México o del exterior, ya que comenta que su experiencia de 30 años en los banquillos le permite ser selectivo con el próximo equipo al que dirija.

“A través de 30 años he demostrado compromiso, entrega, conocimiento, resultados y creo que tengo el derecho por todo lo que he hecho de tener un poco de selección en lo que pueda venir para mí. Tampoco me siento desesperado”, declaró.

CHAKA RODRÍGUEZ, DESCARTADO ANTE ATLAS

Este viernes Tigres viaja a Guadalajara para disputar el repechaje contra Atlas buscando un boleto a Liguilla, donde Tuca no contará con Luis Rodríguez, quien se resintió este jueves de una lesión y ni quisiera aparece convocado. Su lugar lo tomará Érick Ávalos como lateral derecho.

Quienes sí van son Nicolás López y Luis Quiñones, ya que pudieron hacer interescuadras en el Estadio Universitario, pero arrancarían como suplente ante los Zorros.