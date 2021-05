Talina Fernández asegura que ‘la operaron’ unos extraterrestres

«A mí me curaron en el Ajusco unos hombres alienígenas. El lunes llego a Televisa y me dicen que los teléfonos están bloqueados de gente que quiere saber en dónde te curan con las manos unos extraterrestres. Pasó eso y sintiéndome muy mal, en la noche me habla mi mejor amiga y me dice que había ido a Toluca, se le ponchó la llanta y mientras la arreglaban estaba tomando un café y se le acercó un hombre pelirrojo, todo rojo y que a él lo habían curado unos alienígenas», recordó.

La amiga de Talina Fernández le dio el teléfono de este señor, quien se ofreció a llevar a la conductora con los extraterrestres. «Me dijo que los hombres dicen que podía llevarme con ellos y le dije que si podía llevar a mi marido, a una reportera con su marido. En esos días, a que llegara el jueves (día que se iba a reunir con los alienígenas) me amuelo una rodilla y estaba hinchada», dijo.