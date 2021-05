Diccionario español-4T-español

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata

Este Gobierno federal se ha caracterizado por ser simple en los discursos; por hablar de manera muy, pero muy coloquial, pero también se ha caracterizado por siempre querer tener la razón, independientemente si la tienen o no.

El sello de la administración del presidente López Obrador, y de él mismo como mandatario, es tener siempre una excusa, pretexto o un discurso especial para justificar lo que hacen, lo que no hacen o lo que nunca harán.

Y ya son muy predecibles.

Sus excusas a veces son risibles, y lo peor es que mucha gente, sobre todo sus fanáticos, no solo le creen, sino que lo defienden a morir. Aunque ayer haya dicho todo lo contrario y lo defendieron a capa y espada, hoy, pese a ser incongruente, lo justifican y nuevamente lo defienden.

Y para todo siempre hay una palabra o una frase que los define.

Por eso, en la entrega de este sábado les damos a conocer el Glosario de esos mensajes, para saber lo que realmente significan.

Veamos…

Adversarios.- Todo aquel que piense diferente al Presidente.

Aportaciones.- Dinero ilegal recibido por su gente, pero como es para él, entonces se vuelve legal.

Calderón.- Persona, enemigo o adversario que tiene la culpa de todo lo malo que le sucede al país, aunque esa situación sea actual.

Como anillo al dedo.- Buscar la forma de politizar a su favor el tema de la pandemia.

No politicen.- Cuando saben que tienen la culpa de algo y no quieren ser la burla o la crítica de la gente.

Conservadores.- Personas que cuestionan o critican al Presidente o a su gobierno.

Fuchi, guácala.- Mensaje para los criminales de que su gobierno los va a combatir.

Fuchi, caca.- Nueva corriente de pensamiento donde el corrupto es mal visto y estigmatizado.

La venganza no es mi fuerte.- Quiere decir todo lo contrario y que él perdona, pero no olvida.

Lozoya.- Chantaje.

Cabeza de Vaca.- Enemigo público número uno del Presidente.

Me canso ganso.- Se hace por los míos, les guste o no les guste.

No todo el que tiene es malvado: Empresario que sí lo halague o que piense como él.

Neoliberalismo.- Gobiernos anteriores al suyo a los que odia.

Otros datos.- Frase que define que el Presidente es incapaz de reconocer un error en su gobierno.

Pasquín inmundo.- Rotativo nacional crítico al gobierno.

Prensa lamentable.- Medios que no lo llenan de halagos y, por el contrario, lo cuestionan.

Se las metimos doblada.- Les ganamos “haiga sido como haiga sido”.

Todo un éxito.- O sea, todo lo contrario.

Vamos bien.- Tiene el mismo significado que el anterior punto.

Ya no es cómo antes.- Mensaje para evadir alguna pregunta que no le gusta al mandatario nacional, sin mencionar qué es lo que ya no es como antes.

Y así son varias más, pero estas son las más significativas, pero sobre todo las más usadas en estos casi dos años del gobierno de López Obrador.

EN CINCO PALABRAS.- Más las que se acumulen.

PUNTO FINAL.- “La mona aunque se cambie de partido, mona se queda”: Cirilo.

Twitter: @Mauri_Zapata