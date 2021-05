Desaparece seis meses y la encuentran medio del bosque

La historia de una mujer que despareció durante 6 meses y fue encontrada en medio del bosque, sorprendió a las autoridades, quienes ya la daban por muerta.

El 25 de noviembre de 2020, los policías de Utah, de Estados Unidos, se encontraban cerrando una carretera durante invierno debido a que la nieve, el hielo y las bajas temperaturas provocan que la circulación sea peligrosa.

En el área de Spanish Fork Canyon encontraron un auto abandonado por lo que iniciaron una investigación para saber a quién pertenecía y que había sucedido. Descubrieron que el vehículo pertenecía a una mujer de 47 años que no había dejado ni un rastro.

Las autoridades intentaron identificar y contactar a los familiares de la desaparecida, pero no tuvieron éxito. Asignaron a un detective para trabajar en el caso y solo pudo contactar a ex compañeros de trabajo, quienes no tenían información.

Además, realizaron una búsqueda por tierra y aire durante todo el invierno y no encontraron nada.

La historia se volvió un misterio, hasta que el pasado domingo, un sargento volvió a la zona con representantes de una organización de búsqueda sin fines de lucro para realizar una búsqueda utilizando un dron para tratar de ubicar a la mujer.