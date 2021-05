Emoción política

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Melitón Guevara Castillo

La emoción existe. De eso no hay, o no tengo, la menor duda. Tengo, sin embargo, una duda: existe en la política, o tiene que ser vista como una pasión. La duda nace porque en términos de comunicación interpersonal hay manuales, reglas y hasta protocolos que dirigen el comportamiento, de tal manera que, a final de cuentas, se tiene que admitir que se ejerce una manipulación: dominar, pues, la voluntad de otro.

La duda nace de una realidad: lo que está sucediendo, día tras día, con el proceso electoral. En la Capital tamaulipeca hay candidatos hasta para aventar para arriba; solamente para la Presidencia Municipal capitalina hay once. Y, por otra parte, en algunos lugares se han desarrollado eventos que dejan mucho que pensar sobre la ecuanimidad, la prudencia o la razón entre unos y otros. En lo personal, estoy convencido, las campañas ya no son como antes.

VISIÓN DE CANDIDATOS

Confieso, de entrada, que mi visión aún no anda al cien, por eso no estoy leyendo textos impresos ni digitales, pero eso sí, escucho noticias y me entero de las campañas por los noticieros de la televisión y de la radio. Por ejemplo, he escuchado las distintas entrevistas en las que han participado candidatos a diputados (federal y local) como a la presidencia municipal. Y, la verdad, los escucho y me pregunto: ¿dirán la verdad o están maquillando eventos y acontecimientos?.

Todos, sin excepción, han indicado que ven, que sienten, una emoción extraordinaria de la gente; que en sus recorridos la gente sale a saludarlos y, bueno, los comentarios dependen del partido en el poder. Por ejemplo, los que anhelan tener el poder hacen notar que les platican, les dan datos, de lo mal que gobiernan los actuales, que les indican la necesidad del cambio. Si es del PAN, caso Pilar Gómez, enfatiza el trabajo y los resultados que entregó en el tiempo que lleva como alcaldesa (hoy en campaña).

ESTRATEGIA Y LOGÍSTICA

La lucha político-electoral se da en el territorio, ahí es donde hay que buscar, encontrar y convencer al votante. Muchos hablan, sentencian, de la efectividad de las redes sociales; pero, precisamente, hay que ubicar los núcleos de los votantes; si son de los grupos vulnerables y si, por decir, tienen acceso a esas redes. En territorio es donde se entregan las despensas: lo hace el Gobierno estatal, el federal entrega apoyos económicos a unos y otros… pero falta, eso sí, el contacto directo.

La campaña político-electoral en una de sus fases es que el candidato se acerque con la gente. Ahí lo importarte es la estructura de base. Y, en este caso, quiero comentar que hace días en la colonia Emiliano Zapata un carro con sonido recorrió sus calles, informando que estuvieran pendientes porque ahí andaría el candidato del PRI; minutos después una vecina hizo lo mismo, pasó casa por casa para indicar que en esa mañana tendrían la visita del candidato de MORENA. La diferencia es enorme y el día seis de julio se notará.

MÉTODO DE PERSUASIÓN

Un domingo escuché la entrevista que les hicieron a dos candidatos a la Presidencia Municipal. Fueron, eso sí, equitativos, a cada uno le dieron 30 minutos al aire. Participó primero Pilar Gómez, Al término del programa me quedó un sabor amargo en la boca; en ambos casos, cada candidato no aprovechó el tiempo, la oportunidad, para hacer propuestas concluyentes. Cada uno contestó las preguntas del conductor, pero sus respuestas no fueron dirigidas a convencer al electorado.

Pilar Gómez, por ejemplo, su mejor carta de presentación es el trabajo y los resultados, digamos parciales, que entregó a los victorenses el tiempo que fungió como Presidenta suplente. Le hicieron notar la problemática que se vive y su magnitud. Presumió el apoyo del Gobierno estatal. Por su parte, Lalo Gattás, categórico, apuntó que este cambio ya nadie lo detiene; y aprovechó para decir a servidores públicos panistas que no obliguen a votar a sus empleados, que el fraude electoral se castiga con cárcel y es delito grave.

PELEA POLÍTICA

En las redes sociales es muy frecuente en las campañas electorales que se recuerde, o se aconseje, no perder una amistad por los candidatos; a ellos, a los políticos, los pleitos son cosas normales, se pelean y se vuelven a juntar, por eso hasta se cambian de partido político. Y es que, hace días, en las redes sociales se difundió un video de cómo, en Güémez, los simpatizantes de dos candidatos se trenzaron a golpes, de las palabras pasaron a los golpes.