Nunca se termina de aprender a ser mamá

Nelly Ramírez

Mentiría si les dijera que elegí y decidí ser madre a los 19 años, no, la verdad es que la maternidad me tomó completamente desprevenida, fuera de base, por sorpresa vaya, como cubetada de agua fría en invierno.

Cuando la maternidad me tocó a la puerta, sentí el peso del mundo entero sobre mí. Mi mente de adolescente de 18 años no alcanzaba a imaginar cómo iba a hacer para criar, cuidar y educar a otro ser humano, si yo ni siquiera era capaz de hacerme cargo de mí, eso sí, desde ese momento supe que todo lo anterior debería hacerlo por mí misma, y no delegar esa labor en mi mamá o en alguien más.

Es por eso que el peso de la responsabilidad parecía aplastarme, mi vida dejaría de ser lo que era, adiós a los planes personales, adiós al futuro como hasta ese momento lo había imaginado. Es mentira que mágicamente eso deja de doler porque ahora serás madre.

Sin duda, hijitos, ustedes tuvieron a la mamá más inexperta e inmadura, tanto, que cuando Ale tenía tres meses ya estaba embarazada nuevamente. Definitivamente esta vez sin tanto miedo y sin tanta “culpa”, sí, culpa, porque además de la responsabilidad tuve que lidiar también con las creencias y las culpas propias de la educación que recibí.

Así que Nellyta llegó al mundo sin culpa y sin tanto agobio, porque su papá y yo ya estábamos juntos y casados “como Dios manda”, pero eso sí, la recibió una mamá por segunda vez que, apenas en tres días, cumpliría 20 años de edad.

Hoy, a 24 años de haber sido mamá, les voy a ser muy honesta, no sé cómo lo logré, no sé cómo lo hice; tal vez donde creí acertar me equivoqué o donde me equivoqué lo hice creyendo que era lo correcto, solo sé que desde que llegaron a este mundo siempre han sido mi prioridad.

Nunca terminaré de aprender a ser mamá, muchas situaciones me han rebasado ¡y por mucho! Pero aquí seguiré siendo quien los escuche, los aconseje y los ame por sobre todas las cosas.

Hoy la responsabilidad no me pesa, no me aplasta. Hoy sé que nunca se está preparado para ser mamá y no siento culpa por eso, hoy sé que no importa cuánto me esfuerce “hacerlo bien”, no es un absoluto cuando de ser mamá se trata, no hay un manual, porque ¿saben qué?: mamá también se equivoca.

Ser mamá es toda una experiencia de aprendizaje y crecimiento…

Hijos, agradezco a la vida por dejarme crecer con ustedes y recuerden: si algo hice muy mal vayan y paguen terapia en cuanto puedan (jajaja).

¡Los amo, hijitos de mi corazón!