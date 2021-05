¿Qué zapatos usar para cada ocasión?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El complemento perfecto para tu buen vestir son los zapatos, por lo que si deseas causar una buena impresión debes de elegir muy bien qué tipo de zapatillas debes de usar.

Ante todo, debe ser práctico y cómodo para que puedas caminar sin ningún problema y de manera segura, aunque hay veces que algunas situaciones nos ponen en aprietos, un buen calzado siempre nos ayudará en cualquier tipo de evento.

Por lo que debes de elegir bien tu calzado si vas a la oficina, a una fiesta, o una reunión.

Para ir a la oficina no hay nada más cómodo que unas sandalias ahora que estamos en plena primavera o unos estilo mule o sin talón, que dan libertad o zapatos término medio, cubiertos de la parte delantera y descubierta de atrás, muy versátiles para trabajar o para una salida informal.

También están las zapatillas peep-toes, que dan un efecto de piernas más largas y delgadas, cómodas, versátiles, con encanto y sofisticación, para usar con ropa formal e informal, según el estilo que elijas.

Los stilettos siempre son una excelente opción para la oficina como para una fiesta porque combinan muy bien con cualquier falda, aunque se ven mejor con un look formal, elegante y moderno. Los de tacón corrido o wedges, son ideales para un look atrevido. En cuanto a los zapatos tipo Oxford, son formales y elegantes, para combinar con pantalones formales. También están los botines tipo Chelsea, ideales para cuando combinamos vaqueros o faldas dando a tu look un tipo más desenfadado.

Así que altos, bajos, con plataforma, sin tacón, descubiertos, escoge tu mejor estilo para cada ocasión.