Descartan sancionar a quienes eviten debates

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Aquellos candidatos que no quieran presentarse a los debates que se organizan con el aval del Instituto Electoral de Tamaulipas, no pueden ser sancionados porque están ejerciendo su derecho de no querer asistir a exponer sus respectivos proyectos, estableció Deborah González Díaz.

Algunos candidatos no asistieron

La presidenta de la Comisión de Debates en el Ietam, dijo lo anterior luego que la semana que recién concluyó, algunos candidatos a las diputaciones locales de los distritos XIV y XV ni asistieron a esos ejercicios que se llevaron a cabo en una Universidad privada en donde varias instituciones sumaron esfuerzos para realizarlos.

González Díaz aclaró que el Ietam no organiza debates, pero si colabora con los organismos que lo soliciten, tal es el caso del que se realizará el 18 de mayo en un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Parlamento de la Juventud AC, Kybernus Tamaulipas y otras instancias.

En ese sentido, la funcionaria del Ietam, adelantó que de los 11 candidatos que contienden por la alcaldía de la Capital, siete ya aceptaron la invitación para el debate dentro de nueve días.