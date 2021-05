Reaparece #LadyChispitas; ahora pide pastel de Día de las Madres

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Sonia Mercedes hace unos días fue bautizada en las redes sociales como #LadyChispitas, luego de que supuestamente intentó pedir el reembolso por unos cupcakes que ya se había comido.

La mujer aseguró que el alimento estaba bien hecho y tenía buen sabor, refirió que a sus nietos no le gustó que faltaran chispas de color de rosa.

Por esa simple razón “#LadyChispitas” solicitó un reembolso y hasta pretendió evidenciar un supuesto mal servicio por parte de Marina, la joven vendedora que elaboró el pedido.

Pero el tiro le salió por la culata a Sonia Mercedes debido a que cientos de cibernautas la tacharon de ser una persona abusiva, que actúa sólo para obtener productos gratis.

REAPARECE #LADYCHISPITAS

Por supuesto la pastelera se defendió de los ataques de “#LadyChispitas” y fue apoyada por varias personas, por lo que la reacción de la clienta inconforme fue bloquearla de las redes sociales.

Sin embargo, Sonia Mercedes decidió reaparecer con motivo del 10 de mayo, día en que se festeja a las madres en México y en otras regiones del mundo.

Ahora, la mujer intentó obtener un pastel gratis, en compensación por los ataques que recibió en redes luego de querer conseguir un reembolso de forma injusta.

“Quiero darte la oportunidad de reparar el error, no me lo des para mis nietos, dámelo para mí, para mi 10 de mayo. Te conviene porque así tu negocio no queda mal. Avísame si te interesa”, le dijo “#LadyChispitas” a la joven Marina.

La propietaria del negocio se negó obviamente a cumplir los caprichos de la mujer e incluso le refirió que ahora ella la bloquearía para evitar que volviera a contactarla.

La vendedora de cupckaes señaló que el incidente con Sonia ya está cerrado, porque le fastidia que la desbloqueen y bloqueen a cada rato, pero siempre le va a estar eternamente agradecida por la publicidad gratis, pero eso no significa que merezca un pastel.

