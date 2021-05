Suben precio de flores hasta un 300 por ciento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

A unas horas de la celebración del Día de las Madres, el precio de los arreglos florales se ha disparado hasta en un 300 por ciento.

Por ello, la gente de Victoria en lugar de regalar un ramo de flores comprará un kilo de tortillas para llevar a su casa, señaló el dirigente de los floristas en esta Capital, Julio Meade Perales.

“Aquí en Victoria ya hay una tendencia, aquí en Victoria sobre todo la gente de colonias dice ‘oye, no voy a comprar una flor, mejor compro un kilo de tortillas’”.

“Ha tenido un incremento de un 300 por ciento, quiere decir que ya la clase económicamente baja, la clase mediana, ya no va a poder comprar flores por lo caro que se disparó”, añadió.

El encarecimiento se da, dijo, debido a que en Victoria son tres bodegas las que están establecidas, “se ponen de acuerdo porque incrementan al mismo tiempo el precio de la flor”, recalcó.

Meade Perales detalló que en el caso de las rosas el incremento fue “menos del doble”, la demás flor, la flor popular que se utiliza para ramos, arreglos para llevar a los velatorios, al panteón, esos un incremento del 300 por ciento”.

Urgen a autoridades a tomar cartas en el asunto

El dirigente de los floristas hizo un llamado a las autoridades; “urge que las autoridades tomen cartas en el asunto, que controlen los precios a los distribuidores, a las bodegas que hay aquí en Victoria porque es una cosa fuera ya de lógica que se incremente un 300 por ciento”.

Para ejemplificar; Meade Perales señaló; “la semana pasada te valía un ramo, un paquete de flor polar te valía 30 pesos, hoy vale 90 pesos, ya las florerías qué vamos a hacer, ya no vamos a comprar flor, no podemos pagar ese precio, se queda mucha flor de la que compramos, se nos queda, no se vende toda, es pérdida”.

“La gente ya no va a comprar flor para sus difuntos, para llevar al panteón”, dijo para concluir.