Asimismo, la también conductora de «Casos de la Vida Real» comentó que le ha dado consejos a su hija Alejandra para que intente sobrellevar de la mejor manera toda esta polémica.

«Yo no estoy contenta con eso, estoy muy disgustada y se me hace muy injusto, totalmente injusto, Alejandra les da lo que no les han dado sus padres, les ha dado cariño, respeto, colegios y ella no se mira para ver qué colegio le cuesta más barato, Alejandra ha sido buena madre», puntualizó.