¡A la madre!… ¿Con cariño?

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

El Día de las Madres ocupó ayer la agenda de los actores políticos en campaña, acorde con lo que, en general, los mexicanos llevamos muy arraigado, ancestralmente.

Desde temprano, la alcaldesa con licencia de Victoria Capital, en plena campaña por la reelección, MARÍA DEL PILAR GÓMEZ LEAL, mandó un mensaje audiovisual de felicitación.

Al dicho de “es tiempo de mujeres”, fue más allá de las congratulaciones, estableciendo compromisos puntuales para impulsar, desde la administración local, guarderías y estancias infantiles, así como acciones contra la violencia de género e intrafamiliar.

Su contrincante morenista, LALO GATTÁS, también celebró a las madres en su día, desde las vísperas, mandando un mensaje desde el Monumento a la Madre, donde depositó una ofrenda floral y la definió como base importante de la sociedad victorense, por ser quien impulsa la formación de buenos valores en el seno familiar.

Mañanitas y desayuno ofreció primero en la ciudad y más tarde comida en el ejido El Fuerte, acompañado de la fórmula, con quienes firmó el compromiso de gestionar recursos y programas para el campo victorense desde los congresos local y federal.

“Acordémonos cómo nos educaron nuestros padres, no cambiemos ese tipo de educación, que siempre exista el respeto a los padres”, dijo por su lado el candidato priista a la diputación federal en el V distrito, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO.

Lo hizo en la Villa de Güémez, en el marco de la entrega de nombramientos a las mujeres y hombres que componen la estructura territorial en el municipio, acompañado del dirigente estatal del partido, EDGARDO MELHEM SALINAS, y el candidato a la alcaldía local, LORENZO MORALES.

GUSTAVO CÁRDENAS DEL AVELLANO, el dirigente estatal y candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito 15, se agarró a “echar madres” en una composición que alude a la autora de nuestros días, en distintas acepciones coloquiales.

Echándole a quienes actualmente gobiernan en Tamaulipas, así dijo que si “les vale M”, Valen M, no tienen M, no entiende ni M, ya están hasta la M, ya no ni M, y cosas por el estilo, declarándoles el debut y despedida.

Luego dictó una conferencia de prensa donde aseguró que los panistas están muy nerviosos porque su partido y candidatos están creciendo a un ritmo que los pone en condición de ganar las elecciones del seis de junio.

En el IETAM, entre los recursos que resolverá el Consejo General hoy, se encuentra el de la candidata perredista a la alcaldía de Reynosa, quien se dolió de violencia de género, porque le iban a quitar la candidatura.

La resolución llegó antes de que se diera ese movimiento, si es que en algún momento hubo el riesgo de que se hiciera; a saber, el diputado local morenista con licencia, RIGO RAMOS ORDÓÑEZ, no tiene entre sus planes seguir esa ruta, como afirmaba aquella.

Será tema aparte al de las denuncias por peculado o complemento de lo mismo, pero en la orden del día se incluye otro paquete de acusaciones del PAN que involucran al hijo de la alcaldesa en funciones y candidato de MORENA a la alcaldía, CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ.

Una de ellas incluye al delegado de los programas sociales federales, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, y es “por contravención al principio de equidad, igualdad e imparcialidad, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de campaña”.

La otra agrega, además de MORENA, al Partido del Trabajo, por la coalición que tienen en la elección local, y es por actos anticipados de campaña, así como por culpa in vigilando, en el caso de los partidos.

Hay otra denuncia en genérico del PAN contra MORENA por actos anticipados de campaña, y una de JORGE ALBERTO SÁNCHEZ CONSTANTINO contra EDMUNDO JOSÉ MARÓN MANZUR, diputado local en busca de la reelección.

Es por “transgresión al principio de equidad en la contienda y de las infracciones consistentes en promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, actos anticipados de campaña, así como por considerar que incurrió en fraude a la ley”.

En su pasada sesión, el TRIELTAN le dio una buena limpiada a su reservorio de denuncias respecto de la selección de candidatos por parte de los partidos políticos, la mayoría de ellos fueron registrados por el presidente de MORENA en el estado, ENRIQUE TORRES, sin estar facultado para ello.

Hoy se presenta un candidato a la dirigencia del legendario Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, cuyos torneos y eventos se han vueltos una institución, atrayendo concursantes de diferentes partes del país y el extranjero, y abonando al turismo.

LUIS EDUARDO GARCÍA REYES convoca a conferencia para hoy anunciar su candidatura.

En la era COVID, el uso de las plataformas digitales ha cubierto la necesidad de la sana distancia, pero además ha hecho otras aportaciones para hacer extensivos mensajes y orientaciones, especialmente en el renglón educativo.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas se ha distinguido en ello; el más reciente ejemplo, la conferencia “Ser universitario”, que se desarrolló de manera presencial en el CU Victoria, pero transmitida por distintas plataformas a estudiantes de bachillerato de todo el estado.

De hecho, en general, la Expo Orienta Virtual UAT 2021 organizada por la Secretaría Académica y la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles del Alma Mater, ha sido un extraordinario escaparate para los aspirantes a continuar con sus estudios universitarios.

La importancia de elegir una carrera, tomando en cuenta aspectos académicos y extraescolares, para contar con un adecuado desempeño durante la formación profesional.