Continuidad al proyecto

Alfredo Guevara.-

Aunque siempre se ha dicho que en política nada está escrito, al menos hasta ahora el partido Movimiento Ciudadano tiene ganada la elección de Ayuntamiento en municipios como Güémez con VALERIA OROZCO GARCÍA y en Aldama JORGE LUIS GONZÁLEZ ROSALES, con amplias posibilidades en González, e incluso la primera representación en el Congreso de Tamaulipas, a reserva del resto de lo que queda en el periodo para hacer campaña y promoción del voto. Y no ha sido fácil, pero habrá que reconocer el esfuerzo que han estado haciendo quienes aspiran a uno de esos cargos de elección popular, pero también a quien encabeza el proyecto 2021, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, que no obstante sentirse viejo, palabras de él mismo, sigue teniendo un colmillo retorcido en este tipo de cuestiones político-electorales. Capitalizó, por ejemplo, la incorporación de VALERIA OROZCO al registrarla como candidata de MC a la presidencia municipal de Güémez. Ella es esposa de LUIS LAURO, actual alcalde de esa población bajo las siglas de Movimiento de Regeneración Nacional, quien había trabajado arduamente para ir por una reelección en el cargo. Desafortunadamente, y no obstante la fuerte presencia que LUIS LAURO tiene en la población que gobierna, fue víctima de las malas decisiones tomadas en el partido Morena y prácticamente hecho a un lado, para postular a una persona de la que todavía se desconoce el trabajo que viene haciendo en esa comunidad, cercana a la Capital del estado. Si bien LUIS LAURO terminará el periodo para el que fue electo, su proyecto tendrá continuidad con VALERIA OROZCO, su esposa, que tras trabajar en el sistema DIF de Güémez, conoce a la perfección qué requiere esta comunidad para seguir mejorando las condiciones de vida de sus habitantes, de las mujeres, los citricultores, agricultores y el resto de la población, pero ahora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. Además de ello, trae un proyecto en el que contempla impulsar zonas turísticas que poca gente conoce, como El Mirador en el ejido El Roble, El Salto del Tigre en el Olmo, El Vertedor y otros, además la idea de traer alguna empresa que genere fuentes de empleo y evite el éxodo de residentes a Estados Unidos, pero sobre todo de una dirección de atención a mujeres que sean víctimas de algún tipo de violencia, o bien, requieran de asesoría u orientación para casarse, divorciarse o saber qué hacer cuando un familiar fallece o tiene problemas de salud y requiere de atención médica. En Aldama JORGE LUIS GONZÁLEZ no tiene rival, y el resultado de su trabajo como alcalde le permite ir por un nuevo periodo sin sobresaltos de ninguna índole. En la Capital del estado, DANIEL GONZÁLEZ avanza muy rápidamente, elevando sus niveles de preferencia para la presidencia municipal de Victoria. Sabe que el peor error que puede cometer la gente es quedarse en casa el domingo seis de junio, por ello sigue exhortando a los victorenses a ir a las casillas y sufragar, tomándose en cuenta que de no hacerlo se continuaría por el mismo camino que tiene colapsados los servicios públicos. Desde luego que el avance de Movimiento Ciudadano y sus candidatos lo impulsa CÁRDENAS GUTIÉRREZ, quien no está quieto y pocos le aguantan el ritmo, al ir de un lugar a otro, para saludar y apapachar a la gente, que está deseosa de un acercamiento espontáneo, con quien sienten la confianza de hablarle al oído y decirle lo que está sucediendo. GUSTAVO lo sabe y vaya que le está dando resultados. En fin.

