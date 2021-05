La gente está dolida: Elly Filizola

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Cd. Victoria, Tam.-

Dos años y medio de Gobierno Municipal panista, han sido suficientes para que los victorenses se den cuenta que están abandonados y estén dolidos de sus autoridades, aseguró Elly Filizola candidata del PRI a la diputación local por el Distrito 14.

“La gente está dolida con el gobierno actual en Victoria, han sido un gobierno de puertas cerradas. No se ha visto obra en Victoria, no se ha visto interés en Victoria. Dicen que la gente se acerque, pues aunque la gente se acerque no hay nada”, añadió.