No sobrevivieron a pandemia todos los pequeños negocios

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico

Tampico, Tam.- Solamente 7 de cada 10 pequeños negocios lograron volver abrir después de los cierres de actividades derivados de la pandemia del Covid-19, debido al golpe económico que tuvieron durante la etapa de restricciones sanitarias, quedando un 30 por ciento sin poder abrir sus puertas por falta de capital, quedando cerrados de forma definitiva.

El Director de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del sur de Tamaulipas, Jesús Carballo, señaló que «el año pasado se tuvo cero venta, porque fue cuando se inició la pandemia del COVID-19, el 19 de marzo se decretó la emergencia por el coronavirus y todo se empezó a realizar a través de compras en línea por la Internet, aunque la gente no estaba muy familiarizada en esas plataformas».

«Ha sido una situación muy difícil ya que por la contingencia sanitaria estuvieron cerrados por decreto de la autoridad de Salud muchos comercios y hasta ahora hay más movimiento económico para algunos, pero hubo negocios que no pudieron seguir pagando a sus trabajadores, los impuestos, renta, servicios de agua y luz, teniendo que bajar sus cortinas», expuso.

“Hubo 100 negocios que se cerraron y ya empezaron a recuperarse; es decir, de esos 100, un promedio de 70 ya abrieron, pero 30 ya no pueden abrir porque necesitan capital y hay comerciantes aún tienen su mercancía en los locales y siguen pagando renta, pero no tienen capital para poder contratar trabajadores, además de hacer el pago de la luz y el agua por eso siguen con sus cortinas abajo», añade.

Comentó que el gobierno del Estado ayudó a los ciudadanos para que no les cortaran el agua en sus domicilios, «pero a los comerciantes en los negocios tienen una política de cobrar de 0 a 20 metros cúbicos consuma o no esa cantidad y les cobran lo mismo, lo cual es oneroso, tenemos socios que tienen un negocio en donde se deben 15 meses de agua por un total de 10 mil pesos y no pueden hasta el momento pagarla».