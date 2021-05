Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, un nuevo préstamo de vacunas contra Covid-19 de Astrazeneca.

Pero Harris le pidió que esperara a que sea autorizada por la autoridad sanitaria.

López Obrador pidió estas vacunas al Gobierno de Estados Unidos durante la reunión virtual con la vicepresidenta del pasado viernes por la mañana.

El mandatario mexicano señaló que en la plática que sostuvo con Kamala Harris le solicitó el que se pudiera prestar, que pudieran adelantarles vacunas de AstraZeneca, que ellos no han autorizado para ser aplicadas en EU., que tiene una cantidad considerable.

Señaló que la respuesta de la vicepresidenta se diría fe favorable porque dijo que ellos están la mejor disposición de entregar a países que no tienen vacunas lo que se ha acumulado de la vacuna AstraZeneca, pero antes están haciendo pruebas a la vacuna porque no quieren enviar algo que no esté en buen estado, que no estén caducadas.

Ante esto, López Obrador calificó la respuesta de Harris como “favorable”, y señaló que con las vacunas podría inmunizarse a finales de mes a adultos de entre 50 y 59 años.

Dijo que le gustó la respuesta de Kamala Harris y no se descarta que lleguen también esas vacunas, después del proceso de revisión sobre su eficacia, por lo que es probable se liberen más vacunas.

En esta reunión virtual entre Harris y López Obrador se habló principalmente de la migración proveniente de Centroamérica, la necesidad de trabajar juntos en la recuperación de la pandemia por Covid-19, la construcción de “una resiliencia climática”, así como la expansión de oportunidades económicas y de cooperación en seguridad.

Con información de: lopezdoriga.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: