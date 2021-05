Pide Samuel García ‘saquen a su familia’ de investigación de FGR en su contra

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, pidió a las autoridades electorales y judiciales que “saquen a su familia” de la investigación en su contra que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aportó información tanto de Samuel García, como de su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; y del padre de ésta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdez.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que “no han presentado ninguna denuncia formal aún” en el caso de Samuel García, pues las investigaciones a su cargo ni siquiera han concluido.

El senador con licencia manifestó en conferencia de prensa, que ante tales señalamientos «todo está en orden y conforme a la ley, todos los candaditos mandamos los reportes al Instituto Nacional Electoral».

Le pidió a la Fepade y a las autoridades que saquen a su familia de esto, que saquen a su esposa Mariana, y a su papá, ya que de lo único que es culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas, no hay más y la gente lo sabe.

El candidato comentó que hasta el momento él no tiene conocimiento de las denuncias en su contra; “no he sido notificado de nada, así como no conozco las supuestas carpetas», dijo.

Aseguró que estará disponible para cuando las autoridades lo requieran y él continuará haciendo actos de campaña.

Indicó que se enteró por medio de un comunicado de la FGR en las que detalla que hay unas supuestas denuncias de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir carpetas que al día de hoy no conoce.

PIDE MC A AMLO NO INTERVENIR

Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a sacar las manos del proceso electoral y dedicarse a gobernar para resolver la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Delgado le pidió al Presidente que saque las manos del proceso electoral y se abstenga de violar la legislación electoral que impide a los poderes públicos participar en procesos electorales.

Indicó que no hay nada que no sea la perversión política que impida que Samuel sea el futuro gobernador, no hay plan b, y que lo que le gusta a López Obrador es marcar agenda.

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República (FGR), inició ayer carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno del estado de Nuevo León, Adrián de la Garza y Samuel García, de las cuales la que es contra el aspirante del PRI se judicializará.

Clemente Castañeda, coordinador hacinar del partido, aseguró que «no se ha formalizado alguna solicitud a para que Samuel se presente ante una autoridad». Mientras que, ante supuestas irregularidades de tipo financiero en el partido y su campaña, «todos los reportes e informes han sido presentados y no tenemos pro que tenemos tener un problema y no hemos tenido alguna alerta de la autoridad electoral».

APOYA AMLO DECISIÓN DE FGR

Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de la FGR sobre iniciar una investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García y Adrián de la Garza.

Señaló que los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al Gobierno de Nuevo León, por lo que él apoya esa decisión, indicó que lo denunció porque es un delito electoral.

El mandatario recordó que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), perteneciente a la FGR, fue creada con el fin de evitar y sancionar este tipo de situaciones, a la vez que se garantiza la democracia antes, durante y después de los comicios, pues de lo contrario “¿para qué se reformó la Constitución si va a seguir lo mismo?”, cuestionó.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: