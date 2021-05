Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cd Victoria, Tamaulipas.– El candidato tricolor a la diputación federal por el quinto distrito, Enrique Cárdenas del Avellano, propondrá ante la Cámara de Diputados una ley que permita a las mujeres divorciadas, evidenciar a los ex maridos que no cumplan con la pensión alimenticia.

En ese sentido, el abanderado priista dijo que existe un 70 por ciento de mujeres que no reciben su pensión alimenticia “es decir 7 de cada 10 mujeres no reciben su pensión y estamos pensando en elaborar la “Ley Quemón”, vamos a quemar a los esposos porque no cumplen lo que está por ley y dejan desamparadas a las mujeres”.

Detalló “Se va a llamar Ley de registro público nacional de deudores de pensión alimenticia, eso es lo que traemos en proyecto los candidatos a diputados federales del PRI”.

Cárdenas del Avellano, dijo que de aprobarse quien no cumpla con esta nueva ley no podrá renovar su licencia de manejar, viajar al extranjero o volver a casarse.

“Si no le alcanza, como se va a casar con otra sino tiene el dinero suficiente para pagar una pensión”.