Su nombre es mi madre

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Dhena Mansur Sánchez.-

Qué gusto saludarlos como cada martes, estas líneas van para todas esas bellas mamás, y también para todas las que ya no están con nosotros, siempre las seguiremos recordando. Definitivamente, les confieso que hasta el día de hoy, que tengo la doble bendición de ser madre, fue que entendí todo lo que mi madre hizo por mí. ¿Han analizado verdaderamente las funciones del cuerpo de una madre?

1.- Si empezamos por su rostro, ella tiene la sonrisa más grande de todas, ya que es feliz cuando sus hijos lo son.

2.- Tiene una memoria de acero, porque recuerda la fecha exacta en que se te cayó tu primer diente.

3.- Un ojo clínico, que con solo mirarnos sabe si estamos enfermos.

4.- Un oído también clínico, porque con solo escucharnos percibe nuestro estado de ánimo.

5.- Una voz angelical, que arrulla aun al bebé más inquieto.

6.- Los brazos más fuertes para cargarte, aun cuando ya no eres un bebé.

7.- Una gran caja torácica, que alberga un corazón inmenso.

8.- Una incubadora con alimento incluido por meses indefinidos.

9.- Unas manos dadivosas para dar todo lo que tiene y más.

10.- Las piernas más fuertes para alcanzarte si corrías. Y por último

11.- Una columna fuerte para soportarlo todo.

¿Así o más maravillosa su anatomía?

Ser madre no significa solo cambiar pañales, calentar biberones o no lograr la consistencia perfecta en las papillas, eso es el puro comienzo.

Ser madre significa cambiar tu vida, tu tiempo y tu forma de pensar por tus hijos, significa dar todo tu corazón para sacarlos adelante y enseñarlos a vivir.

Significa tener sentimientos encontrados al verlos crecer, sintiendo dicha y a la vez nostalgia mientras avanzan dando pasos de gigante por la vida.

Si hay un amor que podamos llamar verdadero es el amor de una madre, un amor eterno e infinito. Ser madre implica seguir los pasos de unos pequeños maestros: nuestros hijos, hasta que se hacen grandes. Con solo existir los hijos les enseñan a amar de manera incondicional.

Ser madre significa nunca más estar sola en el pensamiento, pues una madre siempre piensa doble: por sus hijos y por ella. Una madre se siente enormemente afortunada porque sabe que sus hijos son el más grande tesoro que podría tener.

La maternidad no significa sonreír siempre, sino también llorar a mares,

Requiere muchas noches de insomnio, preocupaciones, horas de correr tras ellos, días, meses y años inventando los más creativos menús sin omitir a las más odiadas: ¡las verduras! mientras que te conviertes en la mujer más paciente del mundo.

Una madre intenta día con día coser unas alas enormes y ligeras que permitan a sus hijos volar muy pero muy alto, queriendo que les vaya bien en todo, pero que también conozcan las tormentas para que aprendan a navegar en alta mar.

Saben cuándo sus hijos no están bien con tan solo mirarlos, puesto que las madres son las más expertas detectoras de emociones.

A pesar de que se le considera el ser más fuerte sin menospreciar al sexo masculino, que como siempre se ha dicho, no tolerarían el dolor de parto como ellas, son también seres débiles, al ser su mayor debilidad el amor hacia los que cada día encienden su corazón y sus ganas de vivir: sus hijos.

Ya para finalizar, les dejo con este hermoso escrito de la Madre Teresa de Calcuta, idóneo para esta fecha.

“Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño perdurará siempre la huella del camino enseñado”.

¡Gracias por todo, mamá!