Abrirá su ‘OnlyFans’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 11 (Agencias)

La actriz Bella de la Vega, quien adquirió una gran popularidad gracias a su participación dentro del programa de televisión “Survivor”, de Tv Azteca, anunció que se unió a la plataforma Onlyfans.

Quien se hizo notar dentro del medio del espectáculo por ser la esposa de don José Ángel García, papá del actor mexicano Gael García Bernal, fue uno de los elementos más polémicos dentro de dicho reality de sobrevivencia.

De la Vega, de 40 años, reveló que vio una gran oportunidad laboral en esta página de Internet en donde famosos (y no famosos) deciden compartir imágenes y contenido más íntimo, además de que será una manera de interactuar más de cerca con sus fans.

La misma ex participante de “Survivor” dijo que entre sus planes actuales están, además de abrir su Onlyfans, el conducir y regresar a la actuación. “En los próximos días haré el lanzamiento oficial (del only), anunciaré el costo de suscripción y ya estoy empezando a subir mis fotos”, añadió.

Sobre el tipo de contenido que compartirá a través de esta página, Bella señaló que “serán fotos bonitas, con concepto femenino y muy, muy sensuales”. También expresó que “no tengo problema con mostrar mi cuerpo, no me da pena, incluso habrá muchas fotos que me tomó mi marido”.

Finalmente mencionó que a través de este medio tendrá una manera más de obtener dinero y ayudarse económicamente aunque enfatizó que no tiene problemas económicos sí tiene gastos por lo que esto le ayudará a no “ahogarse” en deudas más adelante.