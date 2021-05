Enorme cocodrilo deambula en calles de Tampico

Cocodrilo deambula por calles de Tampico

#VIDEO | ¡Los 'lomitos' de Madero están muy raros! 🤔🐊#Tamaulipas | Cocodrilo de Metro y medio deambula por la avenida Tamaulipas, en la colonia Héroes de Nacozari de Ciudad Madero, primeras versiones señalan se había salido de un canal, por lo que personal de Bomberos lo atraparon y resguardaron. → mile.io/3bk6sxk

