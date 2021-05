Fue un diez de mayo muy ‘desangelado’: Ambulantes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

“Parece que este diez de mayo no hubo mamás, no hubo compradores, no hubo regalos”; afirmó el dirigente de puestos fijos y semifijos en la Capital, Paulino Cortés Ixtatla.

“No hubo regalos, parece que no hubo mamás este año, porque no hubo compradores, no hubo quién les regalara y estuvo muy sola la ciudad”, reiteró.

Cortés Ixtatla recalcó que las ventas por el Día de la Madres no fueron como lo esperaban, “estuvo muy fregado, muy solo, no hubo ventas”.

Mencionó que, previo a esa celebración, el sábado y el domingo tampoco hubo nada, “se nos bajó mucho la venta”.

Al hacer referencia que esperaban un repunte en las ventas, el líder de los comerciantes de puestos fijos y semifijos en esta Capital detalló que comparándolo con el 2019 y el 2018, las ventas estuvieron por abajo del 40 por ciento.

“De perdido (queríamos) llegar a un 70, 80 por ciento del 2018, 2019, pero al contrario, nos bajó como un 40 por ciento”, señaló.