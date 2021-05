Niega SCJN amparo a ex gobernador

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Ordenando el regreso del expediente al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito con residencia en esta Ciudad Capital, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo en revisión al ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Javier Hernández Flores.

De esta forma, queda vigente el acuerdo de fecha dos de marzo de 2018 a través del cual el Secretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México concedió la extradición de Hernández Flores al Gobierno de los Estados Unidos de América para ser presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

Para evitar su extradición a Estados Unidos, Hernández Flores había presentado la revisión del juicio de amparo que para entonces ya le había sido negado, señalando como acto reclamado la Ley de Extradición Internacional y el Tratado de Extradición entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.

Promovido en contra del Congreso de la Unión y otras autoridades, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó al ex mandatario tamaulipeco el recurso presentado.

El amparo en revisión 314/2020 confirmó la sentencia recurrida, por lo que se determinó que la justicia de la unión no ampara ni protege a Eugenio Javier Hernández Flores en contra de los preceptos tercero y 13 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, así como el artículo primero de la Ley de Extradición Internacional.

En consecuencia, se reserva jurisdicción al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Noveno Circuito con residencia en esta Ciudad Capital. para que resuelva sobre el análisis de los aspectos de legalidad y de la revisión adhesiva presentada por la autoridad responsable, cuya figura recae en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Como se recordará Hernández Flores fue detenido en esta Ciudad Capital el día seis de octubre del 2017 por un delito del fuero común para posteriormente notificarle una solicitud de extradición a Estados Unidos por parte de una Corte Federal del sur de Texas.

Cabe señalar que actualmente el ex gobernador tamaulipeco se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 del Altiplano en Almoloya de Juárez Estado de México.