¿Quién para el interinato?

Mauricio Zapata.-

Estamos ante un escenario probable y posible: el desafuero del gobernador Cabeza de Vaca.

No se trata de que estemos a favor o no de esa situación, sin embargo, es un tema que no se puede escapar de la opinión pública.

Al ver cómo se han venido manejando las cosas en el ambiente político y cómo está actuando el Gobierno federal, la posibilidad de que tengamos un gobernador interino está latente y sí se puede dar muy pronto.

Insisto: con este comentario no estamos dando por culpable o inocente a Francisco García Cabeza de Vaca. De eso se encargará la justicia.

Es un hecho que si la Corte resuelve que sí ha lugar el desafuero, el Congreso del Estado lo acatará sin repelo. A estas alturas, no le conviene desobedecer. No sería prudente para la entidad ni para el panismo entregarle el estado así al Gobierno federal.

Pero hay que ir viendo quién podría ser nombrado interino, ver cuáles son las posibilidades y ver qué es lo que éste podría hacer en poco más de un año de administración.

Se ha mencionado a varios prospectos, la mayoría son actuales secretarios del gabinete del gobernador Cabeza de Vaca, con lo cual se le daría continuidad al proyecto político y de gobierno, es decir, se terminaría lo que ya se empezó.

El que más suena es el secretario general de Gobierno, Vicente Verástegui Ostos. Él en automático asume como encargado del despacho y el Congreso lo podría ratificar. Es el brazo político y social de Cabeza de Vaca, y goza de su entera confianza, por algo se mantiene en el puesto en estos casi cinco años. Es político y sabe negociar, su trabajo sería de operación política para garantizar la continuidad de su partido en el próximo sexenio, aunque tiene algo que les hace pensar en “postularlo”.

El otro es el secretario de Educación Mario Gómez Monroy. Es un tipo de bajo perfil, pero ha logrado estabilizar las cosas en la SET, una dependencia bastante complicada. Si bien, la operadora es la maestra Magdalena Moreno, él ha sabido delegar. También goza de la confianza del mandatario, quien sería, desde luego, el que dé el aval. O más bien, el que ya dio el aval. Tengan por seguro que eso ya se decidió.

Carlos García, titular de Desarrollo Económico. Es también un operador, pero él no garantizaría la unidad, ni la partidista ni al interior del gabinete. Tiene problemas de autoestima y se creerá el rey.

Hay otros que suenan como Gerardo Peña Flores, sin embargo, sería truncarle un proyecto futuro. No me refiero al 2022, sino al 2026. No creo que sea la opción en este 2021.

Enrique Rivas también suena, sin embargo, el grupo compacto del cabecismo no le tiene confianza.

Francisco Garza de Coss. Es un tipo que le sabe y tiene experiencia en la negociación política. Sabe establecer condiciones y es de confianza, total es un año. Lo que no se sabe es si garantizaría la victoria de su partido.

Esos son los escenarios posibles. ¿Tiene usted algún otro candidato?

EN CINCO PALABRAS.- Deben garantizar lealtad y unidad.

PUNTO FINAL.- “Hay políticos tan mentirosos que hasta ellos se sorprenden cuando dicen una verdad”: Cirilo.

Twitter: @Mauri_Zapata