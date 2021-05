Urge trasplante de riñón para Damián

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

Damián tiene 14 años, está en la plenitud de la adolescencia, tiene grandes sueños por cumplir y –al igual que la mayoría de las jovencitas y jovencitos de su edad– un largo camino por recorrer.

No obstante ello, como dice: “a mí me tocó tener esa enfermedad pero gracias a los cuidados que hemos tenido, yo puedo estar bien”.

Damián se refiere a un diagnóstico de insuficiencia renal crónica talasemia drepanocítica, que lo que ocasiona es que afecta el funcionamiento de sus riñones.

Ahora ya está en la etapa de requerir trasplante y desde hace dos años y ocho meses comenzó primero con la diálisis y actualmente ya es paciente de hemodiálisis.

Su madre, la señora Karla Yanet Sánchez Trinidad, cuenta que actualmente está internado en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, en estos días están por darlo de alta debido a que ha concluido con los estudios de compatibilidad para iniciar un protocolo de trasplantes, el donador puede ser su papá.

Después de darle de alta, el padre de Damián ingresará al protocolo para determinar si está en condiciones de ser el donante. Hasta hace tres semanas se enteraron que son compatibles y hoy ruegan porque se pueda concretar.

En tanto ello ocurre, la familia pide el apoyo de la comunidad para poder hacerle frente a este proceso y aunque tanto el padre como la madre tienen un trabajo estable, sí requieren el apoyo con lo que se pueda. El número de contacto es 8332661114.

Para ello proporcionaron el número de cuenta de Bancomer 4152 3137 8695 1629 a nombre de Karla Yanet Sánchez Trinidad.

Ellos radican en Naranjos, Veracruz, empero con la pandemia han estado buscando hospitales en donde puedan continuar con los protocolos de compatibilidad y saber las condiciones en que se encuentra para ser trasplantado.

Damián va en tercero de secundaria, “es un niño muy noble, amoroso y muy centrado para su edad, consciente de su diagnóstico” y ha tenido que madurar, refirió su mamá, quien explicó que al nacer presentó anemia y de ahí en la búsqueda de determinar qué era lo que le ocurría, llegaron al área de Nefrología y hoy cuentan ya con esa condición.

PARALIZAN TRASPLANTES EN PANDEMIA

Desde que inició la pandemia y hasta principios de año, el Centro Estatal de Trasplantes al menos ha detenido su operatividad en 47 pacientes quienes no han podido avanzar y recibir las donaciones de riñón o córnea, que son los más comunes.

El Centro Estatal de Trasplantes ha dado a conocer que existen 16 nosocomios en la entidad con licencia para realizar esas intervenciones, no obstante por lo delicado y la crisis sanitaria derivada del covid-19, no se han utilizado para ello.

A PASO DE TORTUGA

A pesar de los adelantos médicos, el tratamiento para la insuficiencia renal resulta prácticamente un calvario para los pacientes y sus familias, toda vez que los hospitales públicos no cuentan con los recursos suficientes para dar el servicio y si de trasplantes se trata, ni se diga, avanza a paso de tortuga.

En lo general hasta se podrían hacer libros enteros de las fallas que tiene el sistema de atención médica; sin embargo para dar la atención a los pacientes con insuficiencia renal se requieren de al menos dos mil 400 pesos a la semana o, de un trasplante exitoso de riñón.

En el sistema público de salud no existe recurso suficiente para sufragar la demanda de atención de hemodiálisis, que va en aumento.

Cuando una persona tiene necesidad de recurrir a las diálisis es cuando los riñones ya no son capaces de eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre en cantidades suficientes como para mantenerlo sano.

Una parte importante casos de insuficiencia se debe a las secuelas de la diabetes y la obesidad, que son los enemigos crónicos de la población, ya que está presente en siete de cada diez personas en Tamaulipas.

De acuerdo a la Fundación Ale, la necesidad mayor de trasplante hoy en día es la de riñón.

En Medicina, la hemodiálisis es una terapia de sustitución renal, que tiene como finalidad suplir parcialmente la función de los riñones

Tamaulipas tiene prácticamente poco tiempo de realizar trasplantes de riñón, pero aun así se ha avanzado.

El tratamiento general de hemodiálisis y diálisis peritoneal, que son producto de las llamadas enfermedades crónicas degenerativas, es el de mayor demanda, esos pacientes necesitan cubrir los gastos de dos sesiones por semana como mínimo, y considerando que cada sesión, aproximadamente tiene un costo de 700 pesos; al mes requiere de una inversión mensual de cinco mil 600 pesos; sin considerar los medicamentos que son complementarios al tratamiento mencionado o a los otros padecimientos que pudieran presentar los pacientes, además de los gastos de alimentación y traslados a los centros de hemodiálisis.

Aunado a ello, dijo que el programa incluiría un estudio integral para determinar el número de pacientes que lo requieren.

La demanda de servicios de salud es superior a la cobertura que el Estado puede brindar a la población, pero especialmente en algunos casos como el de la atención por Insuficiencia Renal, ésta situación, lamentablemente va en incremento.

No obstante ello, en el Estado no se cuenta con suficientes centros de Hemodiálisis o inclusive no se cuenta con los especialistas que realicen las hemodiálisis o diálisis peritoneal en los escasos centros existentes, lo cual tiene un impacto directo en la sociedad.