Vómito negro

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

José Inés Figueroa Vitela.-

Ya tengo días con un malestar general, que dos médicos me han diagnosticado como gastroenteritis y toda la rasita de la generación, familia mayor, amigos y conocidos del barrio, me juran por la sabiduría de los mayores que se trata de “una andancia”.

El primer doctor que me atendió me preguntó si había vomitado y le respondí que no; “pues en cualquier rato lo va a hacer… anda muy recargado”.

Aunque nunca me ha gustado eso de la vomitada, pensando en que por ahí salgan los males, regresé resignado y estuve esperando el suceso; así pasaron las horas y en la madrugada, lejos de miradas indiscretas, me metí el dedo a la boca y ¿Qué cree?, ni así.

Le perdí la confianza al galeno aquel y me fui a ver a otra al día siguiente, aunque no me garantizara que en una arqueada iba a dejar atrás los achaques.

El vómito es una reacción natural de la humanidad, cuando se siente agobiada por los excesos, pero no siempre significa una cura, ahora lo entiendo mejor.

El Comunicado FGR 172/21 de la Fiscalía General de la República (FGR), antenoche, dio cuenta del recibimiento de información que el Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos de América le envió al Gobierno de México.

Es sobre “las posibles responsabilidades penales de FRANCISCO JAVIER “G”, ISMAEL “G”, JOSÉ MANUEL “G”, JOSÉ RAMÓN “C” y diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales”.

Las alusiones al Gobernador de Tamaulipas, sus hermanos y su suegro, les vincularían con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas “que, por ser nuevas probanzas que las autoridades de procuración de justicia mexicanas acaban de recibir, se integrarán a la carpeta de investigación correspondiente”, difundieron.

Es decir, si el desafuero fue por el pago de los impuestos de la presunta compra-venta de un departamento en la Ciudad de México, el rosario de propiedades que se adjudican al gobernante y su familia allende el Bravo, se ubicarían, sin dejar el tema fiscal, en el origen de los recursos.

Los presuntos delitos del boletín obedecen más a la legislación norteamericana, pero precisan en la mexicana otras connotaciones propias, como el enriquecimiento ilícito, la defraudación fiscal o el uso de recursos de procedencia ilícita, amén de peculado mencionado por la UIF.

Desde alguna terminal de la “world wild web” –la telaraña mundial- el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, punto menos que celebró el anuncio de la Fiscalía, alardeando que podría servir para demostrar su inocencia de los cargos que se le imputan.

Por eso, expresó en el tuit salido de su cuenta oficial, dio instrucciones a su abogado para que se apersone en la Fiscalía a conocer a detalle de qué se trata y hacer las aclaraciones pertinentes.

El mismo lunes diez de mayo, se difundió un reportaje auspiciado por el Centro Internacional para el Periodismo, ICFJ -por sus siglas en inglés-, en el que se citan a agentes, fiscales y jueces, hablando de investigaciones de largo aliento sobre la corrupción transnacional.

La alusión a casos juzgados, deja constancia del alcance de las indagatorias respecto de otros que aún se encuentran en proceso de investigación, por librar o ejecutar las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.

La formación de grupos especiales que llevan hasta décadas y más dando seguimiento a la sustracción de dinero de los gobiernos estatales mexicanos y/o el cobro de sobornos por facilitar actividades ilícitas, cuyos dividendos por mucho tiempo fueron “blanqueados” en el sistema financiero y el sector inmobiliario de Texas.

Si de lo que es público respecto de otros, se trata la información que las autoridades norteamericanas entregaron a las mexicanas sobre el Ciudadano CABEZA y sus hermanos, no será cosa menor lo que contenga.

Y ahí sí, ni el tenebroso VÓMITO NEGRO sanaría la herida.

Para ENRIQUE CÁRDENAS, el candidato priista a la diputación federal por el distrito 5 victorense, el seis de junio va a terminar el frenesí con que el que gobierno anda haciendo las obras que dejó de hacer antes: “Ya no van a seguirle, porque van a perder y porque se acabaron el dinero”.

El ingeniero agrónomo, en su conferencia de prensa semanal, se dolió de la falta de apoyos institucionales al campo, a citricultores y ganaderos afectados por la sequía, restándole verdad al spot que pregona: lo que MORENA te quitó, el PAN de lo devolvió.

En redes sociales, la candidata panista a la alcaldía victorense, PILAR GÓMEZ LEAL, se dolió de las campañas negras que se han desatado, atacando a su persona, de manera grosera, como único instrumento para restar la ascendencia que va construyendo con la sociedad.

“Un ejemplo más de las mentiras y el nivel de violencia en la contienda. Esto solo demuestra el grado de desesperación y confirma quién es la #FórmulaGanadora. Yo a lo mío: hablar de frente con la gente y construir con ellas soluciones ¡Vamos #ConTodoPorVictoria”.

Ese fue el mensaje que acompañó a la aclaración de que es falso, el documento que se hizo circular, en el que se afirmaba que había sido internada y sometida a tratamiento mental, por secuelas derivadas de consumo excesivo de drogas y alcohol.

Lo que les puede funcionar a los priistas para ganar adeptas, es lo que han denominado la Ley Quemón y anunció ENRIQUE CÁRDENAS van a impulsar desde la Cámara: se trata de crear un padrón público de deudores de pensiones alimenticias y prohibiciones a que salgan del país o se vuelvan a casas, ni no están cumpliendo con su anterior familia.

LUIS EDUARDO GARCÍA REYES ayer anunció la idea de formar una planilla de unidad, por el encabezada, para formar la nueva directiva del Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, que a fines de mes ha se elegirse por el pleno de socios.

Trae programas interesantes, como hacer más torneos de pesca en la presa Vicente Guerrero, que es uno de los más grandes embalses en su tipo del país y está “a tiro de piedra” de Victoria capital, amén de las otras disciplinas y la consolidación de infraestructura del club.

En el IETAM, diferentes agrupaciones de la sociedad civil anunciaron la convocatoria a un debate de los candidatos a alcalde de Victoria, programado para el próximo 19 de los corrientes a partir de las 18 horas, en el auditorio de la Facultad de Derecho UAT, coorganizadora del evento.

Como siempre, los y las representantes de los partidos “pequeños” fueron los primeros en inscribirse y quienes faltan, aunque esperan convencerlos, son los punteros en las preferencias, PILAR GÓMEZ del PAN y LALO GATTÁS de MORENA.

En Reynosa también se está convocando a un debate público de candidato locales para el próximo domingo, 16 de mayo, organizado por agrupaciones sociales.

Allá, hubo a quienes sorprendió ayer, el anuncio del diputado local con licencia del partido MORENA, RIGO RAMOS ORDOÑEZ, declinando a explorar alternativas de promoción electoral en esta contienda y declarando su aprecio por la candidatura del PAN a la diputación federal por el distrito 2, personificada por el líder camaral, GERARDO PEÑA FLORES.

“Hemos debatido mucho, pero tengo que reconocerle su lealtad y congruencia, que no tienen muchos de los candidatos postulados por mi partido, MORENA”, declaró quien invirtió mucho tiempo, trabajo y dinero también de su peculio, para generar una estructura, generar el ambiente, puesto a disposición del partido, por supuesto, con sus aspiraciones municipales.

Y todo, para que de última hora llegara MAKITO como candidato, saltándose la etapa previa.