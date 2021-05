Lluvias son de gran beneficio: P. Granados

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Si bien las lluvias registradas ayer y antier llegaron después de ser liquidados los últimos dos incendios forestales que se tenían en la entidad, ayudarán a que durante los próximos días no se susciten este tipo de siniestros, afirmó el director de Protección Civil de Gobierno del Estado Pedro Granados Ramírez.

“Todo lo que teníamos, lo que traíamos, lo fuimos controlando, lo fuimos liquidando; los últimos dos fueron de domingo al lunes; se terminó con el de San Juan de Oriente en el municipio de Jaumave y otro del ejido Santa María de Los Nogales de Casas”.

“Ya con las lluvias de ayer y antier yo espero que ahorita no se nos genere nada porque hay bastante humedad”, añadió.

Granados Ramírez recalcó que si bien es cierto las condiciones de humedad producto de la lluvia es una cuestión pasajera ya que fue una lluvia de un día, destacó; “ahorita no tenemos incendios activos”.

“La lluvia fue de martes miércoles esos ya los habíamos apagado sábado, domingo, ahorita no teníamos pero lo que ayuda es que ya no se generan otros; espero que en esta semana no salga nada”.

De acuerdo con el conteo oficial, durante la temporada se lleva un registro de 21 incendios forestales con más de nueve mil hectáreas de afectación.

Granados Ramírez señaló que hasta el día de hoy el incendio forestal más grande de la presente temporada fue el registrado en los municipios de Miquihuana y Bustamante, el cual, dijo, anduvo como en las 4 mil 500 hectáreas de afectación, lo que representa un 45, 50 por ciento del total de las hectáreas siniestradas en los 21 incendios forestales contabilizados hasta hoy.

“Es el más grande que hemos tenido”, dijo para concluir.