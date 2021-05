Ante esto, la mujer decidió responderle que ya sabía que no la tenía contemplada, pues sabía por amigos en común que ya a casi todos los había a invitado y a ella no, por lo que la futura novia comenzó a decirle que su lugar ya estaba pagado y que ahora ella debía de pagarle, asegurando que le debía más de 800 pesos, por lo que la chica le respondió que ella no iría a esa boda, a la cual no estaba contemplada, desatando más reclamos y reproches por parte de la chica próxima a casarse.

De esta forma, la joven decidió subir a redes y exponer en redes a la flamante novia, por lo que de esta forma nació #LadyTataujes.

Con información de: telediario.mx