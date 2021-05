Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A cuatro meses de la patada de salida en los emparrillados, ya entramos en calor recientemente con el Draft y este miércoles dimos otro paso porque la NFL reveló el calendario completo del 2021, recordando que será la temporada más larga de la historia porque se jugarán 17 partidos por franquicia y no 16, como hasta el año previo.

Como se supo desde el martes, la NFL no vendrá a México como medida precautoria por la pandemia de coronavirus, pero sí realizará dos juegos de la temporada en Londres, donde se medirán Atlanta Falcons vs. New York Jets el 10 de octubre y Miami Dolphins vs. Jacksonville Jaguars el domingo siguiente.

Para consultar el calendario de las 18 semanas de la Temporada 2021 haz clic aquí, donde podrás revisar los partidos por fecha o equipo.

Con información de: mediotiempo.com