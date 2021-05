Propone Alex Montoya comenzar con la reconstrucción de Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Alejandro Montoya Lozano, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía, propuso comenzar con la reconstrucción de Victoria como capital del Estado con la finalidad de rescatarla del rezago en la que se encuentra en infraestructura social, en el mayor atraso en atracción de inversiones, sin creación de empleos y la que dejó de ayudar a las familias que menos tienen.

“Necesitamos recobrar ese orgullo, esa identidad, ese orgullo de ser la capital de Tamaulipas, ponerla a la altura de otras capitales, necesitamos resarcir ese atraso en el que se encuentra. Vemos que el PAN esta como gobierno pero que ha dejado de hacer muchas cosas pero también vemos un gobierno federal, a través de MORENA, que habla mucho de atacar la corrupción o ayudar a los que menos tienen y son los que más han dañado porque les quitaron el PROCAMPO, el PROGRESA o el PROSPERA, las estancias infantiles y hasta el Seguro Popular”.

Más allá de mirar al pasado, Alejandro Montoya Lozano hizo el llamado a los victorenses para que la capital de Tamaulipas deje de ser una de las 32 capitales del país, con el mayor atraso social.

Al hacer un ejercicio sobre el futuro el candidato del PRI a la alcaldía sostuvo que la primera acción que emprenderá, es la de cumplir con los compromisos que realizó en materia de pavimentación de calles, generación de empleos y poner atención al problema de desabasto de agua.

“En los recorridos estoy recopilando una lista de peticiones, no me estoy comprometiendo más allá de lo que no se puede cumplir. A los compromisos que estoy llegando es porque ya estuve ahí, porque tengo la experiencia y esos compromisos los voy a cumplir día a día”, señaló.

Montoya Lozano diálogo con vecinos del Fraccionamiento Lomas de Calamaco e Industrial que se quejaron de la falta de apoyos para vivienda, de la falta de que se generen empleos dignos para los jóvenes y, en la colonia López Portillo, solicitaron que cuando sea alcalde rehabilite el parque para que los jóvenes salgan a divertirse y las amas de casa, a descansar por las tardes.